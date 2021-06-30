Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram, yarım, çeyrek altın yorumları ve canlı grafik

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak çok tercih edilen altın fiyatlarındaki sert düşüş herkesi şaşırttı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 491 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını 3.295 liradan satılıyor. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? İşte 22 ayar bilezik, gram, yarım, çeyrek altın yorumları ve canlı grafik

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

İşte uzman yorumları ve canlı grafik;