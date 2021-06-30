Sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi?

Sigaraya zam gelecek mi? 1 Temmuz sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigara fiyatları nasıl? Sosyal medyada sigaraya zam iddialarının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Sigara fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ÖTV asgari maktu tutarlarında değişiklik olup olmadığı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Peki; 1 Temmuz sigaraya zam var mı?
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya zam iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Yeni bir karar olmadığı takdirde sigara fiyatlarında artış yaşanmayacak.
İşte Temmuz 2021 güncel sigara fiyat listesi;
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL