Sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi?

Sigaraya zam gelecek mi? 1 Temmuz sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigara fiyatları nasıl? Sosyal medyada sigaraya zam iddialarının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Sigara fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ÖTV asgari maktu tutarlarında değişiklik olup olmadığı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Peki; 1 Temmuz sigaraya zam var mı?