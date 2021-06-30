Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadını için güzel haber: Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli yardım parası!

Ekonomik kazancı dar ve takviyeye gereksinimi olan ailelere devletten takviye eli uzandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir hayli aileye kira yardımının sağlanacağını duyurmuştu. Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.
Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli kira yardım parası!
1-) İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından kira yardımı alınabilir.
2-) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan başvuru yapılarak kira yardımı talep edilebilir.
3-) Belediyelerin özel destek ve yardım programları kapsamında kira desteği sağlanır.
4-) Sivil toplum kuruluşları yoksullara kira yardımı vermektedir.
5-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kentsel dönüşüm kira desteği sağlamakta.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.
HAK SAHİBİ AİLELERE KİRA YARDIMI YAPILMASI E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!