Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadını için güzel haber: Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli yardım parası!

Ekonomik kazancı dar ve takviyeye gereksinimi olan ailelere devletten takviye eli uzandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir hayli aileye kira yardımının sağlanacağını duyurmuştu. Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

