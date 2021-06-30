Elektrik zammı var mı? Elektrik fiyatları ne kadar oldu? Elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır?

Elektrik zammı var mı? Elektrik fiyatları ne kadar oldu? EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamanın ardından elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır? Yapılan açıklamada tüm abone grupları için artışa gidildiği duyuruldu.
ELEKTRİK ZAMMI VAR MI?
Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı. Açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan geldi.
EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtildi.
1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.
ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Elinize geçen elektrik faturası olduk uzun ve karmaşık olabilen bir tablodur. Faturanız üç farklı tablodan oluşur. Bunun yanında faturanız üzerinde abonelik bilgileriniz de bulunur. Fakat bu bölümde faturanın hesaplanmasında kullanılan tablolar incelenecektir. Belirttiğimiz üzere üç ana tablodan bahsedebiliriz.
Faturayı elimize aldığımızda ilk olarak bakmamız gereken hane Aktif Tüketim hanesidir. Aktif Tüketim hanesi sizin o aylık harcadığınız elektrik miktarını kwh (kilowatt saat) cinsinden gösterir. Fatura miktarı hesaplanırken kullanılan bir bölüm olduğu için Aktif Tüketim'e dikkat ediniz. Bu hane fatura döneminde kaç kWh elektrik enerjisi harcadığınızı gösterir. Tüketim Tutarı ise bu harcanan enerji miktarının Birim Fiyat ile çarpılmasından elde edilir. Birim Fiyat dediğimiz ise 1 kWh elektrik enerjisinin fiyatıdır.