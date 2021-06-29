Türkiye'nin tarımı Turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor: 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Girişimci Çiftçi Aynur Ece Onur ile Nurgül Akdoğan katılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Sürdürülebilir Tarım' panelinde de Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, Aynes Gıda CEO'su Murat Hocalar ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal konuşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN