Türkiye'nin tarımı Turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor: 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.
YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.
ÜÇ PANEL YAPILACAK
Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım' paneline Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Hektaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ortakçıer, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika YKB ve CEO Murat Tarakçıoğlu,