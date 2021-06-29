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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 11:18
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    • 29.06.2021 11:18
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    TC kimlik ile başvuru yapmanız gerekiyor: Ziraat Bankası’nda parası olan herkes için açıklandı!

    Ziraat Bankası’nda parası olan herkes için önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerin hesaplarındaki miktar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilmeden önce kimlikleri ile şubelere başvuruda bulunması gerekiyor. Türkiye’de milyonlarca vatandaş Ziraat Bankası’nda birikim yapıyor. Bu kapsamda hesabı olanları ilgilendiren önemli bir bilgilendirmede bulunuldu. Birikimli Mevduat Hesabı asgari 3 yıl, azami 10 yıl vade ile açılan, aylık veya 3 aylık sürelerde hesaba düzenli para yatırmaya imkan veren bir vadeli mevduat hesabıdır.

    takvim.com.tr
    Kimlik ile başvuru yapmanız gerekiyor: Ziraat Bankası’nda parası olan herkes için açıklandı!

    Birikim tutarlarını isteğinize göre 1 veya 3 ayda bir ödemeli belirleyebileceğiniz; en az 3, en çok 10 yıl vadeli TL/EUR/USD cinsinden Birikimli Mevduat Hesabı ile geleceğinizi şimdiden planlayın! Birikimli Mevduat Hesabı, hesap açılış tarihinde geçerli olan faiz oranı ile açılır. Her bir yıllık dönemin sonunda bu ürün için ilan edilen faiz oranı hesaba işletilir. Müşterilerimizin aylık/üç aylık ödemelerini aksatması durumunda hesabın bakiyesi, ilgili Vadesiz Mevduat Hesabı'na aktarılarak hesap kapatılır.

    Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.

    Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.


        Mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ne zaman zamanaşımına uğrar?

        5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmazlar ise zamanaşımına uğrar.


        Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi küçüğün ergin olduğu tarihte, vadeli hesaplarda zamanaşımı süresi vade bitiminde işlemeye başlar.
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        Haberler Ekonomi TC kimlik ile başvuru yapmanız gerekiyor: Ziraat Bankası’nda parası olan herkes için açıklandı!