TC kimlik ile başvuru yapmanız gerekiyor: Ziraat Bankası’nda parası olan herkes için açıklandı!

Birikim tutarlarını isteğinize göre 1 veya 3 ayda bir ödemeli belirleyebileceğiniz; en az 3, en çok 10 yıl vadeli TL/EUR/USD cinsinden Birikimli Mevduat Hesabı ile geleceğinizi şimdiden planlayın! Birikimli Mevduat Hesabı, hesap açılış tarihinde geçerli olan faiz oranı ile açılır. Her bir yıllık dönemin sonunda bu ürün için ilan edilen faiz oranı hesaba işletilir. Müşterilerimizin aylık/üç aylık ödemelerini aksatması durumunda hesabın bakiyesi, ilgili Vadesiz Mevduat Hesabı'na aktarılarak hesap kapatılır.
Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.
Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM'ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.