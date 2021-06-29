Oto sigortalarında poliçeler yüzde 19 arttı

2021'in ilk dönem poliçe üretim rakamları açıkladı. Hayat dışı tarafta yüzde 6 gerileme ile 17 milyon 331 bin poliçe kesildi. Hayat tarafında ilk çeyrekteki poliçe sayısı ise 4 milyon 950 bin oldu. İlk çeyrek poliçe sonuçlarına branş bazında bakıldığında oto sigortalarında yaşanan artış göze çarpıyor. 2020'nin ilk çeyreğinde zorunlu trafik sigortasında 4 milyon 392 bin poliçe kesilirken, 2021'in aynı döneminde bu sayı yüzde 17.1 artışla 5 milyon 146 bine çıktı. Kasko tarafına bakıldığında ise poliçe sayısı 2021'in ilk çeyrek sonucunda yüzde 28.1 artarak 1 milyon 776 bin olarak kaydedildi. 2021'in ilk çeyreğinde toplam poliçe sayısı yüzde 19.2 artarak 1 milyon 144 bin oldu.
- Ekonomi
- 29.06.2021 Gazete