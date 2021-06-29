OGM kura sonuçları sorgulama! 2021 OGM işçi alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 OGM işçi alımı sonuçları nasıl öğrenilir? OGM kura sonuçları sorgulama! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları hgündemde araştırılan konulardan birisi oldu. 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. İşte; 2021 OGM kura sonuçları ekranı!
OGM KURA SONULARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.
İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)
Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.