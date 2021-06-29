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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 12:06
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    • 29.06.2021 12:13
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    Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: 16 bin 92 lira verilecek! Ucuz kredi desteğiyle 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz...

    Peş peşe açıklandı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, ekonomik açıdan zarar gören mikro işletmelere devlet desteği devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, geçtiğimiz günlerde açıklanarak küçük esnafa umut olan ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen destek kapsamında, başvurular 1 Temmuz'da başlayacak ve ilk planda 3.8 milyar lira toplamda 10 milyar liralık finansman sağlanacak. Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.

    16 bin 92 lira verilecek! 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz...

    Pandemi süreci boyunca ekonomik açıdan sıkıntıya düşen mikro ölçekli işletmelere sağlanan ilave gelir kapsamındaki ucuz kredi desteği için geri sayım başladı. Başvuruların 1 Temmuz'da başlayacağı ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen kredi hakkında tüm detayları haberimizde... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan takvime göre istihdam kredisi, Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kullandırılacak.

    Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Ekonomi Reform Paketi kapsamında küçük işletmelere ilave istihdam, diğer işletmelere de nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların işe devamı durumunda yararlanacağı destek uygulamasında kredi desteği Perşembe günü başlıyor.

    UCUZ KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Kredi destek paketi likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor.

    Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.

        İŞÇİ BAŞINA BİN 346 LİRA

        Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341 lira, yıllık da 16 bin 92 lira olacak

        2 YIL VADELİ, 6 AY ÖDEMESİZ

        İlave istihdama destek kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Kredi Garanti Fonu destekli kullandırılacak.
        Fonun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar lira olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.

        YAPILANDIRMADAN YARARLANANLAR DA BAŞVURABİLECEK

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanabilecek.
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        Haberler Ekonomi Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: 16 bin 92 lira verilecek! Ucuz kredi desteğiyle 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz...