Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: 16 bin 92 lira verilecek! Ucuz kredi desteğiyle 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz...

Pandemi süreci boyunca ekonomik açıdan sıkıntıya düşen mikro ölçekli işletmelere sağlanan ilave gelir kapsamındaki ucuz kredi desteği için geri sayım başladı. Başvuruların 1 Temmuz'da başlayacağı ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen kredi hakkında tüm detayları haberimizde... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan takvime göre istihdam kredisi, Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kullandırılacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Ekonomi Reform Paketi kapsamında küçük işletmelere ilave istihdam, diğer işletmelere de nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların işe devamı durumunda yararlanacağı destek uygulamasında kredi desteği Perşembe günü başlıyor.
UCUZ KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kredi destek paketi likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor.
Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.