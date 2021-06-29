Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: 16 bin 92 lira verilecek! Ucuz kredi desteğiyle 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz...

Pandemi süreci boyunca ekonomik açıdan sıkıntıya düşen mikro ölçekli işletmelere sağlanan ilave gelir kapsamındaki ucuz kredi desteği için geri sayım başladı. Başvuruların 1 Temmuz'da başlayacağı ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen kredi hakkında tüm detayları haberimizde... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan takvime göre istihdam kredisi, Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kullandırılacak.