Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor! Herkes başvuruda bulunabiliyor! İŞKUR'dan büyük müjde geldi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Mezuniyet şartı aranmıyor. ilkokul, ortaokul, lise mezunu herkes başvurabiliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Günlük 108 TL ödeme yapılıyor. 35 kentten katılım sağlanıyor. Meslek edinmek isteyenler herkes başvuruda bulunabiliyor. Kurs sonrası işe yerleştirme yapılıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.
Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.
Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi
Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE ŞEHİRLER
İşbaşı eğitim programları ilanları şu şekilde: