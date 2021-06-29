Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor! Herkes başvuruda bulunabiliyor! İŞKUR'dan büyük müjde geldi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Mezuniyet şartı aranmıyor. ilkokul, ortaokul, lise mezunu herkes başvurabiliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Günlük 108 TL ödeme yapılıyor. 35 kentten katılım sağlanıyor. Meslek edinmek isteyenler herkes başvuruda bulunabiliyor. Kurs sonrası işe yerleştirme yapılıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.