Mevduat faizleri roket gibi ivme aldı! 40.000 TL ile 32 günde kaç TL kazanç sağlanır? Vadeli mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada?

Birikimi olanlar için son yarıyılların gözde yatırım vasıtası vadeli mevduat hesapları. Birikimlerine net hasılat elde etmek isteyenler kamu bankalarının yada özel bankaların vadeli mevduat faizlerini değerlendirebiliyorlar. Peki Haziran ayının sonlarında olduğumuz bu günlerde azami faiz hasılatı hangi bankalarda? Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz. Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır.