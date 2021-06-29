Her ay maaş gibi hesaba yatıyor! Yardıma muhtaç kişilere eğitim ve para desteği! Başvuru formu doldurma adresi belli oldu

Muhtaç aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından müracaat şartlarını sağlayanlara her ay düzenli olarak sağlanan yardım ödemesidir. Müessesenin resmi sitesinde yer alan tanımda ise "Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır koşullarının yerine getirilmesi emeliyle muhtaç aylığı bağlanmaktadır." ifadeleri yer almakta. VGM tarafından ayrıca yetim ve muhtaçlık durumunda ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim yardımı hizmeti, yetim ve engellilere muhtaç aylığı hizmeti, ihtiyaç sahibi kişilere kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Peki bu muhtaç aylığı ödemelerinden kimler nasıl faydalanabilir?
Ne kadar ödeme yapılır?
2021 yılı itibari ile muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037 TL ödenmekte olup aylık alanların, vefat etmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, bakım altına alınması, erkek çocukların 18 yaşına girmesi, kız çocuklarının ise yükseköğretimde 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay aralıksız alınmaması gibi durumlarda kesilmesi durumu söz konusudur.
Nasıl başvuru yapılır?
İlgili şartları sağlayan vatandaşların muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu ile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilmektedir. Bağlı bulunulan ilde veya ilçede hangi müdürlüklerin olduğu aşağıda yer alan linkte detaylı olarak ifade edilmiştir.