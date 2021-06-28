Ve son dakika netleşti! Başvurular başladı! Her ay düzenli olarak hesaplara yatacak! Kayıt olmanız gerekli ve...

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    • Ekonomi
    • 28.06.2021 13:05
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    • 28.06.2021 13:05
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    Peş peşe açıklandı! Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Çiğ süt destek ödemeleri başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girerek fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanı’na aylık olarak kaydettirenlere ödeneceği bildirildi. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.

    takvim.com.tr
    Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber! Aylık olarak ödemeye başlanacak

    Ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanı'na aylık olarak kaydettirenlere destek ödenecek. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

    ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

    Tebliğle çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021-2022'de Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak.

    Destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) Veri Tabanı'na aylık olarak kaydettiren bir üretici ve yetiştirici örgütüne üye ya da ortak yetiştiricilere ödenecek.

    Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.

    Çiğ süt desteklemesinden yararlanacak işletme ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

        İL MÜDÜRLÜĞÜ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAK

        Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine yapılması için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alacak.

        Çiğ süt desteğinde, üretici veya yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine yol açan örgütler, mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak. İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

        FAZLA ÖDEMELERİN 1 AY İÇİNDE İADE EDİLMESİ GEREKİYOR

        Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
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        Haberler Ekonomi Ve son dakika netleşti! Başvurular başladı! Her ay düzenli olarak hesaplara yatacak! Kayıt olmanız gerekli ve...