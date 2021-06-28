Ve netleşti! Hemen en yakın banka şubesine başvurabilirsiniz: Emeklilere geri ödemesiz en az 500 TL veriliyor!

Kamu bankaları tarafından çeşitli kampanya duyuruları yapılıyor. 2021 yılında emeklilerin maaşını kendi şubelerine taşımasını isteyen bankalar birbirinden avantajlı ikramiye açıklamalarında bulunuyorlar. Vakıfbank yaptığı yazılı açıklama ile maaşını taşıyan emeklilere en az 500 TL promosyon ödemesi yaptığını duyurdu. Ödemeden faydalanmak isteyenler hemen en yakın VakıfBank şubesini ziyaret edebilirler. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Promosyon ödemeleri;
3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.
*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
Emekli promosyon ödemesini almak isteyenler kendilerine en yakın VakıfBank şubesini ziyaret edebilirler.
PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?
İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.