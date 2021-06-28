Taşeron işçi son dakika haberleri: Kamuda çalışan 4D'li taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı kaç TL oldu? Yüzdelik dilim, tayin hakkı...

Taşeron işçilerin yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı için detaylar gelmeye başladı. Bilindiği üzere kamuda çalışan taşeron işçilerin kanun hükmünde kararname sonrası elde ettikleri haklar için kontrat süreci 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle sona ermişti. Peki kamuda çalışan taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ne kadar? 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor.
ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLACAK?
Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan öneriye göre taşeron işçiler için yüzde 20 ücret zammı arz edildi. Buna göre taşeron işçilere 2021 ve 2022 seneleri için ilk 6 ay yüzde 20 ücret zammı verilmesi öneri edildi. Sonraki 6 aylık yarıyıllarda ise her 6 ay başında yüzde 3 refah zammı ve enflasyon farkı istendi. Bu önerinin kabul edilmesi gidişatında en düşük taşeron işçilerin ücreti 4.800 TL'ye yükselecek.
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra yüzdelik dilim düzenleme konuları da oldukça ön planda tutuluyor.