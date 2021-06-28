Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.06.2021 12:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2021 12:19
    ABONE OL

    Taşeron işçi son dakika haberleri: Kamuda çalışan 4D'li taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı kaç TL oldu? Yüzdelik dilim, tayin hakkı...

    Kamuda çalışan taşeron işçiler ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Taşeron işçi ücretlerine maliyetlerine yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'nın ve Türk İş Sendikasının yüzdelik dilim konusunu görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu alanda bir anlaşma sağlanırsa fiyatlara yeni bir tertip etme gelebilir. Bu sayede işçiler hem yüzdelik dilim hem de ücret zammı alabilirler. Peki yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? İşte kamuda çalışan taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeler..

    takvim.com.tr
    Kamuda çalışan 4D'li taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı kaç TL oldu?

    Taşeron işçilerin yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı için detaylar gelmeye başladı. Bilindiği üzere kamuda çalışan taşeron işçilerin kanun hükmünde kararname sonrası elde ettikleri haklar için kontrat süreci 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle sona ermişti. Peki kamuda çalışan taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı ne kadar? 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor.

    ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLACAK?

    Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan öneriye göre taşeron işçiler için yüzde 20 ücret zammı arz edildi. Buna göre taşeron işçilere 2021 ve 2022 seneleri için ilk 6 ay yüzde 20 ücret zammı verilmesi öneri edildi. Sonraki 6 aylık yarıyıllarda ise her 6 ay başında yüzde 3 refah zammı ve enflasyon farkı istendi. Bu önerinin kabul edilmesi gidişatında en düşük taşeron işçilerin ücreti 4.800 TL'ye yükselecek.

    TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

    Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. 4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra yüzdelik dilim düzenleme konuları da oldukça ön planda tutuluyor.

        Toplu iş sözleşmeleri kapsamında vatandaşların kadrolu yaşama geçmeden daha önce maaşlarına gelen düzenlemeleri ilgilendiren yüzdelik dilimleri de masada yer alması talep edilen durumlar arasında. Beklenen taleplerden bir diğeri de eğitim, düğün ya da benzer alanlarda yapılacak olan ikramiyelerin yanı sıra ek ödeme ile ilgili ekonomik durumlardaki güncellemeler üzerinde oluyor.

        TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

        İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre belirlenen tarihte ödeniyor.

        ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT'in istihbaratı saldırıyı önledi
        Haberler Ekonomi Taşeron işçi son dakika haberleri: Kamuda çalışan 4D'li taşeron işçi ücreti 2021 zam oranı kaç TL oldu? Yüzdelik dilim, tayin hakkı...