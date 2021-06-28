Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz ayı evde bakım parası maaş zammı tahmini!

2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı zam tahmini geldi! Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Enflasyon verilerine göre Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Bu maaşlardan her ay binlerce vatandaş faydalanıyor. Evde bakım parası Ocak ayında gelen zam ile birlikte 1654 lira olarak ödenmeye başlanmıştı. Yeni zamla birlikte bu maaş da artacak. Peki; 2021 Temmuz evde bakım maaş zammı ne kadar olacak?
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.
Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:
En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL:
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.