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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 01:06
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    • 29.06.2021 01:06
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    BİM aktüel 2 Temmuz katalog! BİM aktüel ürünler 2 Temmuz kataloğunda neler var? İşte yeni fırsatlar!

    2 Temmuz BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler 2 Temmuz kataloğu arama motorlarında sorgulanıyor. Her hafta BİM marketlerinde birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Aktüel ürünler listesinde yer alan indirimli ürünleri hesaplı bir şekilde satın alabilirsiniz. İşte; 2 Temmuz BİM aktüel kataloğu!

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 2 Temmuz katalog!

    BİM aktüel ürünler 2 Temmuz! BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden uygun fiyatlı ürünleri satışa çıkarıyor. BİM aktüel 2 Temmuz ürünlerine ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilir ve birbirinden hesaplı ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Beyaz Cam Ankastre Set, Relax Çelik Termos, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, Keysmart Çelik Çay Makinesi bu haftaki BİM aktüel ürünleri olacak.

    BİM AKTÜEL 2 TEMMUZ KATALOG!

    Beyaz Cam Ankastre Set 1.799 TL

    Relax Çelik Termos 79,90 TL

    Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 129 TL

    Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL

    Fakir El Blenderi 129 TL

    Keysmart Çelik Çay Makinesi 299 TL

    Paşabahçe Renkli Kahve Bardağı 4'lü 29,90 TL

    Şık Servis Tabağı 12,90 TL

    Yağ Süzgeci 4,50 TL

    Kare Desenli Saklama Kabı 10,50 TL

    Cam Su Şişesi 1 Litre 7,90 TL

    Cam Kahve Saklama Seti 29,90 TL

    Ahşap Görünümlü Plastik Servis Gereçleri 9,90 TL

    Dekoratif Duvar Rafı 7,50 TL

    Yapay Büyük Çiçek Çeşitleri 24,90 TL

    Yapay Küçük Çiçek Çeşitleri 6,90 TL

    Bahçe Seti 3'lü 26,90 TL

    Tefal Buharlı Ütü 379 TL

    Corby CX014 Drone 279 TL

    Fakir Şarjlı El Süpürgesi 249 TL

    Polosmart Akıllı Saat 99,90 TL

    Rookie Işıklı Scooter 134 TL

    Hisar Optima Çelik Tencere Seti 299 TL

    Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı 449 TL

    Hisar Optima Granit Tencere Seti 329 TL

    Hisar Optima Çelik Çaydanlık 149 TL

    Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 279 TL

    Rakle Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 6'lı 59,90 TL

    Rakle Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 6'lı 39,90 TL

        Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı 6'lı 39,90 TL

        Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 29,90 TL

        Rakle Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 59,90 TL

        Gold Renkli Karma Ürünler 19,90 TL

        Kesme Tahtası 59,90 TL

        Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 29,90 TL

        Aynalı Sekizgen Tepsi 49,90 TL

        Altın Görünümlü Yedekli Tuvalet Kağıtlık ve Fırçalık 79,90 TL

        Altın Görünümlü Yedekli Tuvalet Kağıtlık ve Çöp Kovası 89,90 TL
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        Haberler Ekonomi BİM aktüel 2 Temmuz katalog! BİM aktüel ürünler 2 Temmuz kataloğunda neler var? İşte yeni fırsatlar!