Banka çalışma saatleri değişti mi? 28 Haziran- 5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kredi, kredi kartı, fatura ödemeleri, para göndermek çekme, hesap açma gibi daha pek çok işlem için yoğun şekilde ziyaret edilen yerler arasında bulunan bankaların şubelerinin saat kaç arasında çalıştığı merak ediliyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...