Banka çalışma saatleri değişti mi? 28 Haziran- 5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kredi, kredi kartı, fatura ödemeleri, para göndermek çekme, hesap açma gibi daha pek çok işlem için yoğun şekilde ziyaret edilen yerler arasında bulunan bankaların şubelerinin saat kaç arasında çalıştığı merak ediliyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.