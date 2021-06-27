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    • Ekonomi
    • 27.06.2021 10:58
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    • 27.06.2021 11:06
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    Ve netleşti! Milyonlara süper haber verildi! Bankalar son dakika güncelledi! 1.750 TL anında hesabınıza yatıyor!

    Ve belli oldu! Bankalar hesaplara yatırıyor! Emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. 1.750 TL'ye kadar ödeyen banka bile var. Tüm bankalar için geçerli olan ortak koşul, emekliler maaşlarını hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 yıllık sözleşme imzalarlar. Bankalar emeklilerin 3 yıllık maaş alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Ödemeler 3 yıl için peşin olarak yapılır. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara maaşlarını bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 yılında tutarları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 yılı kampanyaları daha cazip hale geldi.

    takvim.com.tr
    Bankalar son dakika güncelledi! 1.750 TL anında hesabınıza yatıyor!

    1.750 TL anında hesabınıza yatıyor! Kamu bankalarıyla beraber özel bankalardan ücretini alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir kontrat imza atarak emeklilere 3 senede bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 senesinin Mart ayında aldılar. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

    EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2021 LİSTESİ!

    Garanti Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.250 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.500 TL

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.000 TL,

    Halkbank Emekli Promosyon 2021 Listesi

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

        Ziraat Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

        Vakıfbank Emekli Promosyon 2021 Listesi

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

        İş Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 750 TL,

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.000 TL

            Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.200 TL,

            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.500 TL,

            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.750 TL

            Akbank Emekli Promosyon 2021 Listesi

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.200 TL,

            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.500 TL,

            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.700 TL

            BAŞVURU İÇİN TEK BELGE

            Emekli maaşı için promosyon almak isteyenler hangi bankadan maaş alacaklarsa, o bankaya kimlikleriyle gidebilir ve promosyon alabilirler.

                EMEKLİLERE EK GELİR

                Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

                EMEKLİ PROMOSYON KOŞULLARI

                Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.
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                Haberler Ekonomi Ve netleşti! Milyonlara süper haber verildi! Bankalar son dakika güncelledi! 1.750 TL anında hesabınıza yatıyor!