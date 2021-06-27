Ve netleşti! Milyonlara süper haber verildi! Bankalar son dakika güncelledi! 1.750 TL anında hesabınıza yatıyor!

1.750 TL anında hesabınıza yatıyor! Kamu bankalarıyla beraber özel bankalardan ücretini alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir kontrat imza atarak emeklilere 3 senede bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 senesinin Mart ayında aldılar. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2021 LİSTESİ! Garanti Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.500 TL 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.000 TL,