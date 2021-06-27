Ve detayları belli oldu! Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek! Tanesi 5 lira olunca vatandaşlar akın etti

BALON BALIĞI NEDİR?

Balon balığı, ılıman denizlerde yaşayan kemikli bir balık türüdür. Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor.

BALON BALIĞI NEREDE YAŞAR?

Ülkemizde de sıklıkla görülen balon balığı Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar.

Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar.

Balon balıkları 10 bin ila 20 bin arasında yumurta bırakırlar ve yavruları önce planktonlarla daha sonra omurgasızlarla beslenir.