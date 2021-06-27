Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.06.2021 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2021 11:17
    ABONE OL

    Henüz almayan vatandaşlar! T.C kimlik kartınızla başvurunuzda bankalar 1600 TL'yi peşin olarak size ödüyor!

    T.C kimlik kartınızla anında alabiliyorsunuz! Bankaların emeklilere ödemiş oldukları promosyon rakamları Haziran ayının sonuna gelinmesiyle birlikte güncellendi. Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlamaktadır. Geçimini zor bir şekilde devam ettiren ve birçok ekonomik sıkıntı çeken emekliler bu promosyonlarla birlikte çok daha rahat bir ay geçirebilmektedir. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, bazıları da maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek promosyon veriyor.

    takvim.com.tr
    Kimlikle başvurunuzda bankalar 1600 TL'yi peşin olarak size ödüyor!

    Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve QNB Finansbank rakamları ne kadar? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır.

    EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2021 LİSTESİ!

    QNB Finansbank Emekli Promosyon 2021 Listesi

    Banka aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor Aylık maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olan emeklilere 1.300 TL promosyon ödenirken maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere 1.600 TL promosyon ödemesi yapılmakta.

    Halkbank Emekli Promosyon 2021 Listesi

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL

        Garanti Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.000 TL,

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.250 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.500 TL

        Ziraat Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL

        Vakıfbank Emekli Promosyon 2021 Listesi

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL

            İş Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,

            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.000 TL

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 750 TL,

            Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyon 2021 Listesi

            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.500 TL,

            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.750 TL

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.200 TL,

            Akbank Emekli Promosyon 2021 Listesi

            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.500 TL,

            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.700 TL

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 1.200 TL,

                EMEKLİ PROMOSYON KOŞULLARI

                Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.

                BAŞVURU İÇİN TEK BELGE

                Emekli maaşı için promosyon almak isteyenler hangi bankadan maaş alacaklarsa, o bankaya kimlikleriyle gidebilir ve promosyon alabilirler.

                EMEKLİLERE EK GELİR

                Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

                EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

                Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

                KAÇ YILDA BİR ALINIR?

                Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                2021 YKS maratonu AYT ile devam ediyor!
                Haberler Ekonomi Henüz almayan vatandaşlar! T.C kimlik kartınızla başvurunuzda bankalar 1600 TL'yi peşin olarak size ödüyor!