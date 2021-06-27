Henüz almayan vatandaşlar! T.C kimlik kartınızla başvurunuzda bankalar 1600 TL'yi peşin olarak size ödüyor!

Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve QNB Finansbank rakamları ne kadar? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır.
EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2021 LİSTESİ!
QNB Finansbank Emekli Promosyon 2021 Listesi
Banka aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor Aylık maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olan emeklilere 1.300 TL promosyon ödenirken maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere 1.600 TL promosyon ödemesi yapılmakta.
Halkbank Emekli Promosyon 2021 Listesi
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL