Bu sıfır arabaları yarı fiyatına alabilirsiniz! Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV ÖTV indirimiyle nasıl alınır?

Ülkemizde engelli vatandaşlara tanınan kolaylıklar arasında sıfır araçlar da gelmektedir. ÖTV indirimden yararlanan engelli vatandaşlar Temmuz 2021 sıfır engelli araç fiyatları konusunda araştırma yapmaktadır. Peki, engelli raporu ile hangi araçlar alınabilir? Engelli vatandaşlar sıfır araç almak için öncelikle fiyat araştırması yaparlar. Fiyatlar alınacak aracın modeline ve özelliklerine göre her zaman değişiklik göstermektedir. Eğer fiyat hesaplaması yapmak istiyorsanız İnternet üzerinden https://otvhesapla.engelliler.gen.tr/ bu adrese tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.
TEMMUZ 2021 SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
Engelli vatandaşlar sıfır araç almak istedikleri takdirde devletin düzenlemiş olduğu ÖTV indiriminden yararlanabilirler. Bunun için bazı şartlar aranmakla birlikte alınabilecek araç türleri de ortaya çıkmaktadır.
• 1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)
• Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)
• Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)
Engelli raporu %40 ve üzeri olan kişilerin kendi, engelli raporu %90 üzeri olan kişilerin kendi ve 3. dereceye kadar yakınlarının satın alabilmesidir. Engel sebebi dikkate alınmamaktadır.