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    • Ekonomi
    • 27.06.2021 17:02
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    • 27.06.2021 17:02
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    Bu sıfır arabaları yarı fiyatına alabilirsiniz! Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV ÖTV indirimiyle nasıl alınır?

    Peş peşe açıklandı! Sıfır araçları yarı fiyatına almanız mümkün. Engelli vatandaşlar için 2021 Temmuz ayında sıfır araç kampanyaları devam etmektedir. Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV almak için ÖTV indiriminden yararlanabiliyorsunuz. Bu bağlamda indiriminden faydalanmak için sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip araçlar tercih edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere normal şartlarda ÖTV fiyatına artı olarak yüzde 18'lik bir KDV de eklenmektedir. Ancak engelli raporu ile alınan araçlarda yüzde 40'a varan bir indirim söz konusu olmaktadır.

    Bu sıfır arabaları yarı fiyatına alabilirsiniz!

    Ülkemizde engelli vatandaşlara tanınan kolaylıklar arasında sıfır araçlar da gelmektedir. ÖTV indirimden yararlanan engelli vatandaşlar Temmuz 2021 sıfır engelli araç fiyatları konusunda araştırma yapmaktadır. Peki, engelli raporu ile hangi araçlar alınabilir? Engelli vatandaşlar sıfır araç almak için öncelikle fiyat araştırması yaparlar. Fiyatlar alınacak aracın modeline ve özelliklerine göre her zaman değişiklik göstermektedir. Eğer fiyat hesaplaması yapmak istiyorsanız İnternet üzerinden https://otvhesapla.engelliler.gen.tr/ bu adrese tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.

    TEMMUZ 2021 SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

    Engelli vatandaşlar sıfır araç almak istedikleri takdirde devletin düzenlemiş olduğu ÖTV indiriminden yararlanabilirler. Bunun için bazı şartlar aranmakla birlikte alınabilecek araç türleri de ortaya çıkmaktadır.

    • 1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)

    • Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)

    • Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)

    Engelli raporu %40 ve üzeri olan kişilerin kendi, engelli raporu %90 üzeri olan kişilerin kendi ve 3. dereceye kadar yakınlarının satın alabilmesidir. Engel sebebi dikkate alınmamaktadır.

        ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI

        Engellilere özel araç fiyat listesi her yıl model ve araç özelliklerine göre değişebilmektedir. Silindir hacmine göre ÖTV oranları şu şekildedir:

        Silindir Hacmi Vergisiz Satış Tutarı ÖTV KDV

        1600 cm³'e kadar 85.000 TL'ye kadar %45 %18

        1600 cm³'e kadar 85.000 TL - 130.000 TL arası %50 %18

        1600 cm³'e kadar 130.000 TL üzeri %80 %18

        1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL'ye kadar %130 %18

        1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL üzeri %150 %18

        2000 cm³ üzeri Tutar sınırı yok %220 %18

        ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALIMINDA ÖTV İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

        Engelli vatandaşlar sıfır araç almak için öncelikle fiyat araştırması yaparlar. Fiyatlar alınacak aracın modeline ve özelliklerine göre her zaman değişiklik göstermektedir. Eğer fiyat hesaplaması yapmak istiyorsanız İnternet üzerinden https://otvhesapla.engelliler.gen.tr/ bu adrese tıklayarak hesaplama yapabilirsiniz.

        • Açılan ekranda üst kısımdaki 'Hesaplama Yöntemleri' sekmesine tıklayarak hesaplama yapacağınız aracın ÖTV oranını seçmelisiniz.

        • 'Aracın Fiyatını Buraya Girin' sekmesine almayı düşündüğünüz veya planladığınız araç fiyatını yazın.

        • Araç fiyatını girdiğiniz zaman 'toplam' yazan kısımda 'Aracın İndirimli Fiyatı'nı hemen görüntülemiş olacaksınız.

        • Bu ekrandan almış olduğunuz fiyat aralıkları aracın ÖTV, KDV dahil liste satış fiyatıdır.

            ÖTV NE ANLAMA GELİYOR? ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?

            Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

            Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

            ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.
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            Haberler Ekonomi Bu sıfır arabaları yarı fiyatına alabilirsiniz! Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV ÖTV indirimiyle nasıl alınır?