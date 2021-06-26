Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si yeniden takvime alındı: Yarışlar 1-3 Ekim'de İstanbul'da

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul'da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. Çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.