Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si yeniden takvime alındı: Yarışlar 1-3 Ekim'de İstanbul'da

Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı. İstanbul'da 11-13 Haziran'da yapılması planlanan ancak Coronavirüs salgını sürecindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi belli oldu.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Sezonun 16'ncı yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı. Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.
Formula 1TM biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor.