Sahte altına dikkat: Düğün takısı 100 TL

Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber imitasyon bileziklere talep gün geçtikçe artıyor.

Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, imitasyon takıların fiyatının 20 ile bin 500 lira arasında olduğunu söylüyor.

Firma sahibi Erdal Çakgöz, "Kuyumcuda 12 bin liraya satılan bileziğin imitasyonu 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Trabzon setimiz ise birebir kuyumcu ustalarımız tarafından yapılıyor. Gerçek fiyatı 20-25 bin lira civarı tutarken, imitasyonu bin 200 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşların düğün sezonunun açılmasıyla imitasyon bileziklere talep gösterdiğini belirten Çakgöz, "Düğünde takılabilecek tüm çeşitler elimizde var. Fiyatlar 20 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Düğün yapacak kişiler 2 gerçek takı takarken, yanına 5 veya 6 tane de imitasyon ürün ekliyor" dedi.



