Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi ve hangi tarihte hesaplara yatacağını merak ederek gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Kurban Bayramı'nda 1100 TL olarak yatacak ikramiye ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.
İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;
Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi.