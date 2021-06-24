Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.