Hemen onaylanıyor! 10.000-20.000-50.000 TL veriliyor! Kredi başvurusu nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Kredi kullanacak olan vatandaşlar için faiz oranları yeniden yükseldi. QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. İhtiyaç Kredisi, gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir.
GARANTİ BANKASI 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ
Garanti BBVA, 1.84 faiz oranıyla 10.000-20.000-50.000 TL kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler.
FİNANSBANK 10.000-20.000-50.000 TL KREDİ
QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.41 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylılığı da sağlıyor.
Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan QNB Finansbank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.