Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor! Tüm hakların kullanılması halinde elinize geçecek

Sosyal devlet olmanın gereği olarak destekler her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda doğum parası tahsisatı yapılan her doğumun ardından bir kereye mahsus olmak üzere alınabilir. Dünyaya gelen birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için alınan yardım ödemeleri ise değişik meblağdadır. Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor.
ÇOĞUL GEBELİKTE 30'AR GÜN EKLENİYOR
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor.
Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.