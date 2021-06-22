Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor! Tüm hakların kullanılması halinde elinize geçecek

Sosyal devlet olmanın gereği olarak destekler her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda doğum parası tahsisatı yapılan her doğumun ardından bir kereye mahsus olmak üzere alınabilir. Dünyaya gelen birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için alınan yardım ödemeleri ise değişik meblağdadır. Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor.