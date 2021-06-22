Üreticilerin fındık fiyatı için 30 lira beklentisi içerisinde olduğunu belirten Soydan, şöyle devam etti;

"2021 hasat döneminde hasattan önce fiyatların açıklanması, hasattan önce alım kararlarının TMO tarafından açıklanması önem arz etmektedir. 22 lira 85 kuruş olan maliyetin üzerine yüzde 30'luk refah payı verilerek ve ayrıca geçen sene 22 lira levant kalite, 22 lira 20 kuruş olan Giresun kalite olarak belirlenen fındık fiyatının en azından 2020 yılındaki fiyatın en azından yansıtılarak bir taban fiyatın oluşmasını istiyoruz. Yani bizim taban fiyatı bu unsurların karşısında oluşması gereken rakam 30 lira civarına tekabül etmektedir. Üreticilerimiz de bunu talep etmektedir. Bizlere özellikle bu fiyatlar etrafında fiyatın oluşmasını ciddi şekilde talep etmektedir. Bizler de bu anlam da üreticilerimizin bu taleplerini başata hükümetimiz olmak üzere, muhalefet partilerimize, TMO genel müdürüne ve genel başkanımıza, tarım komisyonu başkanına bunları ileteceğiz. İnşallah sonucunda üreticilerimizi sevindirecek haberin açıklanmasını muhakkak bekliyoruz. Fındıkta bir istikrarın olacağına inanıyoruz."