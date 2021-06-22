850 bin esnaf, yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak (Ekonomi haberleri)

KIRTASİYECİYE 5 BİN TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bin 200 kırtasiyeci esnafı için, kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira hibe destek verileceğini açıkladı. Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların https://forms.ailevecalisma. gov.tr/uigm/form/ üzerinden dünden itibaren alınmaya başladığını aktaran Bilgin, programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren bin 200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti. Ödemeler başvurulara göre yapılacak.