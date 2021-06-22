850 bin esnaf, yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak (Ekonomi haberleri)

Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yıl sonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf, yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak. Binlerce şirket, yatırım fonu yönetenler, gelirini beyan etmeye mecbur ticaret, serbest meslek erbabı, çiftçiler gelir ve kurumlar vergisi artırımından 6 başlıkta yararlanabilecek. Hazal ATEŞ.
MARKA OLACAĞIZ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi'nin öncülüğünde, 'Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz' sloganıyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Eylem Planı tanıtıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "İnşallah eylem planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz" diye konuştu.
KIRTASİYECİYE 5 BİN TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bin 200 kırtasiyeci esnafı için, kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira hibe destek verileceğini açıkladı. Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların https://forms.ailevecalisma. gov.tr/uigm/form/ üzerinden dünden itibaren alınmaya başladığını aktaran Bilgin, programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren bin 200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti. Ödemeler başvurulara göre yapılacak.