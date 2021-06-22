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    850 bin esnaf, yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak (Ekonomi haberleri)

    Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yıl sonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf, yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak.

    850 bin esnafa büyük fırsat

    Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yıl sonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf, yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak. Binlerce şirket, yatırım fonu yönetenler, gelirini beyan etmeye mecbur ticaret, serbest meslek erbabı, çiftçiler gelir ve kurumlar vergisi artırımından 6 başlıkta yararlanabilecek. Hazal ATEŞ.

    MARKA OLACAĞIZ
    Türkiye     İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi'nin öncülüğünde, 'Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz' sloganıyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Eylem Planı tanıtıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "İnşallah eylem planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz" diye konuştu.

    KIRTASİYECİYE 5 BİN TL
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat     Bilgin, bin 200 kırtasiyeci esnafı için, kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira hibe destek verileceğini açıkladı. Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların https://forms.ailevecalisma. gov.tr/uigm/form/ üzerinden dünden itibaren alınmaya başladığını aktaran Bilgin, programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren bin 200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti. Ödemeler başvurulara göre yapılacak.

        DÜNYADA 210 KİŞİDE OLACAK
        İngiliz Aston Martin        'in yeni modeli Rapide AMR, Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Aston Martin Turkey Yeniköy Showroom'unda görücüye çıkarılan araçtan dünyada sadece 210 kişide olacak. Saatte 330 km/h hız yapabilen Rapide AMR, 6.0 litrelik V12 motora sahip. Araç 0'dan 100 km/h hıza 4.4 saniyede çıkabiliyor. D&D Motorlu Araçlar Başkanı Nevzat Kaya, "210 adet üretilen araçtan birini Türkiye'de görücüye çıkarmaktan mutluyuz" dedi.

        E-TİCARET İÇİN EĞİTİM İMKANI
        Kadın         girişimcileri önemi ve ağırlığı hızla artan dijital ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Trendyol işbirliği ile hayata geçirilen 'Gelecek Kadınların( projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Kadın girişimciler için dijital eğitim platformu KAGİDER Pusula'ya dijital ekonomi ve e-ticaret hakkında kapsamlı bilgiler içeren yeni bir eğitim modülü eklendi.

        SUBWAY'DE ONLINE ÖDEME DÖNEMİ
        Sodexo,         Subway ile yeni bir işbirliğine imza attı. Sektörde bir ilk olan işbirliği kapsamında Sodexo'lular, Subway'den verecekleri online siparişleri Sodexo bakiyeleri ile online olarak ödeyebiliyor. 14 noktada geçerli bu hizmetten yararlanan Sodexo'lular, hem bakiyelerini değerlendiriyor, Subway sandviçlerin tadını çıkarıyor.
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        Haberler Ekonomi 850 bin esnaf, yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak (Ekonomi haberleri)