Korona virüs salgını sürecinde gelir kaybı endişeleri yaşayan vatandaşlar paralarını en uygun yatırım araçlarında değerlendirmenin yollarını arıyor. Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarını artırmasının ardından bankalara ödenen faiz tutarının da arttı. TL zorunlu karşılık oranlarının tüm vadelerde 200 baz puan artmasının bankaların mevduat faizi oranlarına yansıması bekleniyor. Peki, Haziran 2021'de en yüksek getiri sağlayan mevduat faiz oranlarını veren bankalar hangileri? Mevduat, bankalara belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paradır. Bankaların halktan faiz veya kur farkı ödeyerek topladıkları kaynaklar olarak da tanımlanabilir.
40.000 TL nakit parasını bankaya yatıran kaç para alacak?
40.000 TL nakit parasını bankaya yatıran kaç para alacak?