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    • Ekonomi
    • 21.06.2021 18:24
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    • 21.06.2021 18:26
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş kademeli normalleşme devam ederken en çok ziyaret edilen işletmelerden olan ve kafelerin saat kaç aralığında hizmet verdiğini merak eder oldu. Kabine Toplantısı sonrasında saatlerde bir değişiklik olacak mı? , restoran, ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Restoran ve kafelerin çalışma saatleri değişti mi?

    Restoran ve kafelerin çalışma saatleri değişti mi? 2021 kafe, restoran, lokantalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 1 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından uzun zamandır kapalı olan kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin belirli saatler arasında hizmete açılmasına karar verilmişti. Peki güncel toplantı ile birlikte bu kararda değişiklik yapıldı mı? İşte detaylar…

    RESTORAN VE KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

    Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri, üniversitelerde eğitim başta olmak üzere birçok konu ile ilgili alınan kararları madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacağını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'yeni kademeli normalleşme' dönemine dair detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

    RESTORANLAR, LOKANTALAR, KAFELER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

    - Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

        PAZAR GÜNÜ RESTORANLAR, KAFELER AÇIK MI?

        - Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        - Sinema salonları,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        - Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        - Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

        - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

        ** Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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        Haberler Ekonomi Restoran ve kafelerin çalışma saatleri değişti mi? 2021 kafe, restoran, lokantalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?