Emeklilerin aylık ücretini yükseltme isteği çerçevesinde tam çalışanlar için seyyanen zam yapılması mevzusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda ücretlere bağlı olarak değişik zam alınmasından bırakılıp tam emeklilere denk seviyelerde zamlar yapılacak. Mevzubahisi önerinin kabul edilmesi halinde en düşük emekli ücretleri aylık 1800 TL olacak. Öte yandan Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.
İntibak zammı yapılacak mı?
Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.
Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum
Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.