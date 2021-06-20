Mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, piknik... Talep patladı fiyatlar yüzde 30 arttı

1 Haziran'da başlayan normalleşme ile birlikte mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, piknik ekipmanı gibi ürünlere de talep katlandı. Yüksek talebe kur farkı da eklenince fiyatlar yüzde 10 ila 30 arasında zamlandı.
Etiler Optik'in sahibi Ufuk Tan Demir, geçen yıla göre fiyatların yüzde 30 daha yüksek olduğu bilgisini verdi.
Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, "Haziran'da mayo-bikini satışı yüzde 449 arttı. Fiyatlar yüzde 20 arttı ancak bunun nedeni maliyet artışı" dedi. DESA Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet "Seçen yıl ile kıyasladığımızda yüzde 120'den fazla büyüme görüyoruz. Kışın fiyat artışı olabilir" diye konuştu. Betül ALAKENT.