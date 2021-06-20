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    Mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, piknik... Talep patladı fiyatlar yüzde 30 arttı

    1 Haziran'da başlayan normalleşme ile birlikte mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, piknik ekipı gibi ürünlere de talep katlandı. Yüksek talebe kur farkı da eklenince fiyatlar yüzde 10 ila 30 arasında zamlandı.

    Yazlık tarife

    1 Haziran'da başlayan normalleşme ile birlikte mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, piknik ekipmanı gibi ürünlere de talep katlandı. Yüksek talebe kur farkı da eklenince fiyatlar yüzde 10 ila 30 arasında zamlandı.

    Etiler Optik'in sahibi Ufuk Tan Demir, geçen yıla göre fiyatların yüzde 30 daha yüksek olduğu bilgisini verdi.

    Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, "Haziran'da mayo-bikini satışı yüzde 449 arttı. Fiyatlar yüzde 20 arttı ancak bunun nedeni maliyet artışı" dedi. DESA Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet "Seçen yıl ile kıyasladığımızda yüzde 120'den fazla büyüme görüyoruz. Kışın fiyat artışı olabilir" diye konuştu. Betül ALAKENT.

        KASE DONDURMA ZAM LİDERİ
        Yaz aylarında en çok tüketilen dondurma ürünlerinde de fiyat artışı gözlendi. Mart ayına oranla mayıs ayında kase dondurma fiyatları yüzde 8'lik zam ile en çok fiyat artışı yaşanan ürün oldu. Kase dondurmayı ise yüzde 3'lük zam oranıyla kornet ve çubuk dondurma çeşitleri takip etti.

        PİKNİK PAHALI
        Brandzone         verilerine göre birçok ürüne normalleşmeden sonra zam geldiği görüldü. İçecek kategorisinde en çok zamlanan ürün gazoz türleri oldu.

        Marta oranla mayısta gazoz türlerinde yüzde 15'lik fiyat artışı yaşandı. Mangal ve barbekü ekipmanlarında yüzde 24'lük zam oldu. Fiyatlar 17.90 TL'den 22.15 liraya çıktı.
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            Haberler Ekonomi Mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, piknik... Talep patladı fiyatlar yüzde 30 arttı