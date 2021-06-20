Mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, piknik... Talep patladı fiyatlar yüzde 30 arttı

KASE DONDURMA ZAM LİDERİ

Yaz aylarında en çok tüketilen dondurma ürünlerinde de fiyat artışı gözlendi. Mart ayına oranla mayıs ayında kase dondurma fiyatları yüzde 8'lik zam ile en çok fiyat artışı yaşanan ürün oldu. Kase dondurmayı ise yüzde 3'lük zam oranıyla kornet ve çubuk dondurma çeşitleri takip etti.