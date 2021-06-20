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    • Ekonomi
    • 20.06.2021 14:44
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    • 20.06.2021 14:44
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    Fırsat ayağınıza geldi! Günde 13 lira taksitle 10.000 TL veriliyor, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz!

    Günde 13 lira taksit ile 10 bin lira kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce kişi kredi araştırması yaparken bankaların kredi ayrıntılarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık araştırıyorlar. En uygun ni bulabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri ihtiyaç kredisi faiz oranı. Alacağınız borcun geri ödemesinin ne kadar olacağını belirleyen faiz oranı bankadan bankaya değişiklik gösterir. İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken, faiz oranı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır.

    takvim.com.tr
    Fırsat ayağınıza geldi! Günde 13 lira taksitle 10.000 TL veriliyor!

    Günde 13 lira taksit ile 10 bin lira lüzum kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce şahıs kredi araştırması yaparken bankaların kredi detaylarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık inceliyorlar. Bankalar son yarıyıllarda faiz oranlarında farklılık yaptı. İşte bu noktada ING Bank güç günler yaşayan insanlar için çok avantajlı bir kredi kampanyası yaptığını açıkladı. İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder.

    ING Bank faiz oranları

    ING bankası müşterisi olun veya olmayın, Cepte Kredi ile yüzde 1.54'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine şubeye gitmeye gerek kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz yerden başvuru yapabilirsiniz.

    Kredi çekme koşulları

    Krediye başvuru yapacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmalı
    Bankanın belirlediği değerlendirme koşullarını sağlamış olmak.
    Krediye başvuru yaparken geçerli bir kimlik belgesi gerekmektedir.

    ING Bank kredisinin özellikleri

    Kredinin vadesi 3 ila 36 ay aralığındadır
    Kredinin dosya masrafı kredi tutarının binde 5'i kadar
    Aylık faiz oranı % 1,54 ila % 2,39 aralığındadır.
    Kredi kullanmak isteyen banka müşterileri başvurularını mobil bankacılık uygulamasından, internet şubesinden ya da bankanın resmi internet sitesinden yapabilirler.

        DİĞER BANKALARIN ORANLARI

        DİĞER BANKALARIN ORANLARI

        İhtiyaç Kredisi

        En uygun ihtiyaç kredisini bulabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri ihtiyaç kredisi faiz oranı. Alacağınız borcun geri ödemesinin ne kadar olacağını belirleyen faiz oranı bankadan bankaya değişiklik gösterir. İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaparken, faiz oranı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır. İhtiyaç kredisi faiz oranları dışında dosya masrafı, tahsis ücreti, sigorta masrafı gibi kriterler de ihtiyaç kredisi seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gerekenlerden.

            İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder. Eğer çalışmıyorsanız vadeli mevduat geliri, kira geliri, yakınlar üzerinden alınan maaş gibi gelirler de belgeleyebilmeniz halinde gelir olarak sayılacaktır. Bunların dışında bankaların sunduğu ipotekli kredi ürünlerinden de yararlanabilirsiniz.

            İpotekli kredi, bankanın sizin taşınmaz bir malınızı ipotek etmesi karşılığı size verdiği krediye denir. Taşınmaz bir malınızı bankaya ipotek göstererek ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz ancak unutmayın ki bu olanak her bankada bulunmaz. İpotekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bankalar ile birebir görüşmeniz gerekir.
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            Haberler Ekonomi Fırsat ayağınıza geldi! Günde 13 lira taksitle 10.000 TL veriliyor, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz!