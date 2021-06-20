Fırsat ayağınıza geldi! Günde 13 lira taksitle 10.000 TL veriliyor, hemen başvurup ATM’den anında çekiyorsunuz!

Günde 13 lira taksit ile 10 bin lira lüzum kredisi! Ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde binlerce şahıs kredi araştırması yaparken bankaların kredi detaylarını da merak ediyor ve her geçen gün daha sık inceliyorlar. Bankalar son yarıyıllarda faiz oranlarında farklılık yaptı. İşte bu noktada ING Bank güç günler yaşayan insanlar için çok avantajlı bir kredi kampanyası yaptığını açıkladı. İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder.
ING Bank faiz oranları
ING bankası müşterisi olun veya olmayın, Cepte Kredi ile yüzde 1.54'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine şubeye gitmeye gerek kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz yerden başvuru yapabilirsiniz.
Kredi çekme koşulları
Krediye başvuru yapacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmalı
Bankanın belirlediği değerlendirme koşullarını sağlamış olmak.
Krediye başvuru yaparken geçerli bir kimlik belgesi gerekmektedir.
ING Bank kredisinin özellikleri
Kredinin vadesi 3 ila 36 ay aralığındadır
Kredinin dosya masrafı kredi tutarının binde 5'i kadar
Aylık faiz oranı % 1,54 ila % 2,39 aralığındadır.
Kredi kullanmak isteyen banka müşterileri başvurularını mobil bankacılık uygulamasından, internet şubesinden ya da bankanın resmi internet sitesinden yapabilirler.