Turizme aşı dopinge! Rusya'dan sonra sıra Avrupa'da

Sağlık Bakanlığı'nın güçlü ve özverili çalışmalarıyla rekor sayılara ulaşan aşılanma Rus turistin de kapısını açtı. Günlük 1.5 milyona yakın kişinin aşılanması, vaka sayılarındaki düşüş ve Rus heyetin Türkiye otellerine yönelik pozitif değerlendirmelerinin ardından Ruslar'a Türkiye izni çıktı.
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı ve koronavirüsle mücadeleden sorumlu Operasyon Merkezi'nin Başkanı Tatyana Golikova, 22 Haziran'da Türkiye'ye gidilebileceğini açıkladı. Koronavirüs Operasyon Merkezi de, Türkiye'de incelemelerde bulunan Rus heyetin otellerde çalışan personelin yüzde 60-90 aşılandığını ve maske-hijyen kurallarına uyduğunu tespit ettiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatmasıyla ilgili, "Ülkemize güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek aşılanma oranlarının Rusya'nın kapısını açtığını belirten turizmciler ise "Avrupalılar da yolda. Buradan da güçlü rezervasyonlar geliyor" dedi.
1 GÜNDE 200 UÇAK
PEGAS Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece saat 02'de ilk uçuşun başlayacağını söyledi. Sancar, "O gün Pegas olarak biz 5'i İstanbul, 40'ı Antalya olmak üzere 45 uçak indireceğiz. Diğer tur operatörleriyle birlikte Antalya'ya bir günde yaklaşık 200 uçak inecek" dedi.
Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da, son dönemde rekor sayılara ulaşan aşılanmanın sonuç verdiğini belirterek, "Günlük 1.5 milyona yaklaşan aşılanma sayımız var. Sağlık Bakanlığı çok güzel ve özverili bir çalışma yürütüyor. Bu bize Rusya'nın kapısını açtı. Aynı şekilde Avrupa'dan da güzel haberlerin geleceğine inancımız tam" şeklinde konuştu.