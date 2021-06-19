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    ile arasında uçuşlar 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatıyor

    , 'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Türkiye'de tatil yapmak için aylar öncesinde tur satın alan 500 bin vatandaşı kararı büyük sevinçle karşıladı.

    22 Haziran’da geliyo'Rus'

    Rusya, 'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanı , "'nın uçuşlara tekrar başlaması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini ya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" dedi.

    Türkiye'de tatil yapmak için aylar öncesinde tur satın alan 500 bin Rus vatandaşı kararı büyük sevinçle karşıladı.

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    Haberler Ekonomi Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatıyor