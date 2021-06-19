Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rusya'nın uçuşlara tekrar başlaması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" dedi.



Türkiye'de tatil yapmak için aylar öncesinde tur satın alan 500 bin Rus vatandaşı kararı büyük sevinçle karşıladı.



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