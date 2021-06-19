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    Dört koldan destek: 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar TL

    Hazine ve Maliye Bakanı , (BTSO) tarafından düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

    TUNA ÇAM ULUSAL HABERLER-YURT
    9.5 milyon vatandaşa 55 milyar TL
    Hazine ve Maliye Bakanı , (BTSO) tarafından düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı.

    Enflasyon ile mücadelede gösterdikleri kararlı duruşun rakamlara yansıyacağını söyleyen Elvan, ihracatta ise hedeflerinin 200 milyar dolar olduğunu kaydetti.

    Zorlu 2020 yılının geride kaldığını, yaşanan küresel salgının sosyolojik, ekonomik ve toplumsal pek çok sorunu da beraberinde getirdiğinin altını çizen Elvan, şöyle konuştu: Emekçiler, işverenler ve vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Salgından etkilenen işletmelerimize; çeşitli hibe destekleri sunduk, vergi ve prim ödemelerinde ertelemeler getirdik, KDV ve kira stopajlarında indirimler yaptık. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmalar, Türk sanayisini bu zorlu dönemde ayakta tuttu. Bu 4 uygulamayla, 9.5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk. Desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3.4'üne ulaşmasını bekliyoruz."
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