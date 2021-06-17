Emekli son dakika zam haberleri: Temmuz ayında emekliler hem maaş zammı alacak hem de Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşacak. Maaşların yanında ek ödemeler de artacak. 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak. Hal böyleyken "Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli temmuz zammı hakkında tüm gelişmeler…
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.
İKİ ARTIŞ OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşlılan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; TCMB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre; Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.67 zam yansıyacak.