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    • Ekonomi
    • 17.06.2021 12:48
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    • 17.06.2021 12:50
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    Emekli zam: Zammın yanında ikramiye müjdesi! emekli maaş zammı ne kadar olacak, ?

    : 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu ücretlere yapılacak zam oranının Haziran ayında tanımlanan enflasyon oranı ile netleşeceği öğrenilirken bu kapsamda " zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sualleri de cevap aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre hem memur emeklileri hem de ve emeklileri yüzde 7,67 zam alabilecek. nda hem zam hem de Kurban bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler, ek ödemelerle de ceplerini dolduracak. İşte Temmuz emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    551 TL zammın yanında ikramiye müjdesi! Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    Emekli son dakika zam haberleri: Temmuz ayında emekliler hem maaş zammı alacak hem de Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşacak. Maaşların yanında ek ödemeler de artacak. 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak. Hal böyleyken "Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli temmuz zammı hakkında tüm gelişmeler…

    Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

    İKİ ARTIŞ OLACAK

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşlılan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; TCMB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre; Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.67 zam yansıyacak.

        Maaşlar artacağından dolayı bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artmış olacak.

        Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden faydalanma sınırı da artacak.

        Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 Türk lirası 72 kuruştan bin 673 Türk lirası 97 kuruşa yükselecek

        Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası olarak gerçekleşecek.

        Bu kazanç yüzde 7.67'lik artış tahminine göre; 7 bin 735 Türk lirasına ulaşacak.

        Buna göre emeklilerin gelirinde 551 Türk lirasına varan artış olacak.

        Emeklilere Temmuz Ayında Zamlı Bayram İkramiyesi Yatacak!

        Yılda iki defa yatırılan emekli bayram İkramiyeleri Ramazan Bayramı Öncesinde 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkarıldı. SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklileri Temmuz ayında maaş zammının yanı sıra zamlı Emekli İkramiyelerini de alacak.

        Kurban Bayramı emekli İkramiyelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlayacak Emekli ikramiyelerinin de bayramdan önceki hafta yatırılması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Emekli son dakika zam: Zammın yanında ikramiye müjdesi! Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim kaç TL zam alacak?