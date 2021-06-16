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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 12:32
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    • 16.06.2021 12:32
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    Başvurana on iki bin lira katkı sağlanacak! Dahil olana anında ödeniyor! 3-5 yıl birikimle...

    Evlenecek olan çiftlere devlet tarafından çeşitli ler sunuluyor. ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği si evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. İşte başvuruya dair bilinmesi gereken tüm bilgiler

    takvim.com.tr
    Başvurana on iki bin lira katkı sağlanacak!

    Başvurana on iki bin lira katkı sağlanacak! Dahil olana anında ödeniyor! 3-5 yıl birikimle... Evlenmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce genç vatandaşlar bulunuyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekmektedir.

    AZAMİ KATKI 12 BİN 37 LİRA

    Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.

    Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor. İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar:

    Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira. Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.

        Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.

        5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanıyor.

        YAŞ SINIRI VAR

        ● Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.

            ● Katkı hesaplanırken evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor.

            ● Devlet katkısı için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde bankaya başvurmak gerekiyor.
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