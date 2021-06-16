Başvurana on iki bin lira katkı sağlanacak! Dahil olana anında ödeniyor! 3-5 yıl birikimle... Evlenmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce genç vatandaşlar bulunuyor. Evlilik hayali olan gençlere ise devlet tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekmektedir.

AZAMİ KATKI 12 BİN 37 LİRA

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.