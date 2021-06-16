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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 17:38
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    • 16.06.2021 17:38
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    16 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Ege Gübre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,16 oranında 187,60 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 16 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    16 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 187,60 178,40 5,16
    Fenerbahçe Futbol 39,94 39,00 2,41
    Eczacıbaşı Yatırım 40,30 39,36 2,39
    Karsan Otomotiv 3,77 3,71 1,62
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,03 6,93 1,44
    İndeks Bilgisayar 6,76 6,67 1,35
    Şok Marketler Ticaret 11,16 11,02 1,27
    Tüpraş 104,20 102,90 1,26
    Zorlu Enerji 2,01 1,99 1,01
    TAV Havalimanları 27,48 27,22 0,96
    Türk Hava Yolları 14,58 14,49 0,62
    Şişe Cam 8,14 8,10 0,49
    Koza Altın 125,00 124,40 0,48
    MLP Sağlık 21,64 21,54 0,46
    Emlak Konut GMYO 2,20 2,19 0,46
    Doğan Holding 2,96 2,95 0,34
    Sasa Polyester 32,68 32,60 0,25
    Jantsa Jant Sanayi 87,10 86,95 0,17
    Petkim 5,94 5,93 0,17
    Deva Holding 24,44 24,40 0,16

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 20,90 23,22 -9,99
    Halkbank 5,17 5,36 -3,54
    Brisa 21,12 21,66 -2,49
    Konya Çimento 766,60 783,60 -2,17
    Çimsa 24,76 25,30 -2,13
    Vakıflar Bankası 3,70 3,78 -2,12
    Mavi Giyim 55,10 56,25 -2,04
    Yataş 13,16 13,43 -2,01
    Esenboğa Elektrik 29,92 30,48 -1,84
    Aksa Enerji 12,84 13,07 -1,76
    Anadolu Efes 22,78 23,18 -1,73
    Borusan Mannesmann 24,30 24,70 -1,62
    İhlas Gayrimenkul 1,23 1,25 -1,60
    İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59
    Otokar 293,10 297,50 -1,48
    Çemtaş 13,33 13,52 -1,41
    Ege Endüstri 1.265,80 1.282,80 -1,33
    Bursa Çimento 3,73 3,78 -1,32
    Doğuş Otomotiv 24,08 24,40 -1,31
    Kartonsan 53,20 53,90 -1,30

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