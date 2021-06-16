16 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|187,60
|178,40
|5,16
|Fenerbahçe Futbol
|39,94
|39,00
|2,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,30
|39,36
|2,39
|Karsan Otomotiv
|3,77
|3,71
|1,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|6,93
|1,44
|İndeks Bilgisayar
|6,76
|6,67
|1,35
|Şok Marketler Ticaret
|11,16
|11,02
|1,27
|Tüpraş
|104,20
|102,90
|1,26
|Zorlu Enerji
|2,01
|1,99
|1,01
|TAV Havalimanları
|27,48
|27,22
|0,96
|Türk Hava Yolları
|14,58
|14,49
|0,62
|Şişe Cam
|8,14
|8,10
|0,49
|Koza Altın
|125,00
|124,40
|0,48
|MLP Sağlık
|21,64
|21,54
|0,46
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|2,19
|0,46
|Doğan Holding
|2,96
|2,95
|0,34
|Sasa Polyester
|32,68
|32,60
|0,25
|Jantsa Jant Sanayi
|87,10
|86,95
|0,17
|Petkim
|5,94
|5,93
|0,17
|Deva Holding
|24,44
|24,40
|0,16
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|20,90
|23,22
|-9,99
|Halkbank
|5,17
|5,36
|-3,54
|Brisa
|21,12
|21,66
|-2,49
|Konya Çimento
|766,60
|783,60
|-2,17
|Çimsa
|24,76
|25,30
|-2,13
|Vakıflar Bankası
|3,70
|3,78
|-2,12
|Mavi Giyim
|55,10
|56,25
|-2,04
|Yataş
|13,16
|13,43
|-2,01
|Esenboğa Elektrik
|29,92
|30,48
|-1,84
|Aksa Enerji
|12,84
|13,07
|-1,76
|Anadolu Efes
|22,78
|23,18
|-1,73
|Borusan Mannesmann
|24,30
|24,70
|-1,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,25
|-1,60
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|Otokar
|293,10
|297,50
|-1,48
|Çemtaş
|13,33
|13,52
|-1,41
|Ege Endüstri
|1.265,80
|1.282,80
|-1,33
|Bursa Çimento
|3,73
|3,78
|-1,32
|Doğuş Otomotiv
|24,08
|24,40
|-1,31
|Kartonsan
|53,20
|53,90
|-1,30