Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Konfederasyonların zam talebi belli olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları....
TAŞERONA TAYİN TALEBİ
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.
Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.
Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.