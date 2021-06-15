Borç kapama kredisi veren bankalar belli oldu. Bankaların sağladığı borç kredisinden yararlanmak isteyenler aramalarında Borç kapatan bankalar hangisi? Borç kapama kredi başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Her banka özel borç kapama kredisi ile müşterilerine ayrıcalık sağlıyor. Borçlunun ve yeni bankanın yeni bir sözleşme ile geçmiş borçlarının tek bir bankaya ödemesi de denilebilecek uygulamada dikkat edilmesi gereken husus başvuru yapacak olan kişilerin bankaların faiz oranlarını dikkatli takip etmesidir. Zira kişi borcunu kapatayım derken yüksek faiz oranlarından borçlanarak daha yüksek ve kendini zorda bırakacak bir borç yükünün altına girebilir.
BORÇ KAPATAN BANKALAR HANGİSİ?
Garanti Bankası 36 ay vade imkanı ile 25 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Qnb Finansbank kişiye özel uygulamış olduğu faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar borç kapama kredisi sunuyor.
ING Bank kişiye özel uygulamış olduğu faiz oranıyla 50.000 TL'ye kadar borç kapama kredisi sunmaktadır.
İş Bankası kişiye özel 36 ay vadeli kredi notuna göre kredi imkanı sunuyor.
Akbank 20 bin TL'ye kadar 12 ay vade imkanı ile güncel faiz oranlarında kredi imkanı sunmaktadır.