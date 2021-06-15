Borç kapama kredisi veren bankalar belli oldu. Bankaların sağladığı borç kredisinden yararlanmak isteyenler aramalarında Borç kapatan bankalar hangisi? Borç kapama kredi başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Her banka özel borç kapama kredisi ile müşterilerine ayrıcalık sağlıyor. Borçlunun ve yeni bankanın yeni bir sözleşme ile geçmiş borçlarının tek bir bankaya ödemesi de denilebilecek uygulamada dikkat edilmesi gereken husus başvuru yapacak olan kişilerin bankaların faiz oranlarını dikkatli takip etmesidir. Zira kişi borcunu kapatayım derken yüksek faiz oranlarından borçlanarak daha yüksek ve kendini zorda bırakacak bir borç yükünün altına girebilir.