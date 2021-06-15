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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 13:21
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    • 15.06.2021 13:22
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    , , , 20-25 ve 50 bin TL veriyor! Kredi kartı borç kapatma,

    20-25 ve 50 bin TL anında veriliyor. Borç kapatma ve kredi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yıllarda artan kredi borçları ile borç sahiplerinin ödemelerinde zorlanması sebebiyle yapılan yeni düzenleme ile birlikte kredi borcu kapatma kredisi uygulaması getirildi. Kredi kartı borç transferi de denilen kredi kartı borç kapatma kredisi borç sahibinin borcunu bir anda toplu olarak ödemek isteyip bankaya başvurarak yeni faiz hesaplanmasıyla kişiye borç kapatma kredisi verilmesidir. Peki, Borç kapatan bankalar hangisi? kredi başvurusu nasıl yapılır?

    Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Akbank 20-25 ve 50 bin TL veriyor!

    Borç kapama kredisi veren bankalar belli oldu. Bankaların sağladığı borç kredisinden yararlanmak isteyenler aramalarında Borç kapatan bankalar hangisi? Borç kapama kredi başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Her banka özel borç kapama kredisi ile müşterilerine ayrıcalık sağlıyor. Borçlunun ve yeni bankanın yeni bir sözleşme ile geçmiş borçlarının tek bir bankaya ödemesi de denilebilecek uygulamada dikkat edilmesi gereken husus başvuru yapacak olan kişilerin bankaların faiz oranlarını dikkatli takip etmesidir. Zira kişi borcunu kapatayım derken yüksek faiz oranlarından borçlanarak daha yüksek ve kendini zorda bırakacak bir borç yükünün altına girebilir.

    BORÇ KAPATAN BANKALAR HANGİSİ?

    Garanti Bankası 36 ay vade imkanı ile 25 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Qnb Finansbank kişiye özel uygulamış olduğu faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar borç kapama kredisi sunuyor.

    ING Bank kişiye özel uygulamış olduğu faiz oranıyla 50.000 TL'ye kadar borç kapama kredisi sunmaktadır.

    İş Bankası kişiye özel 36 ay vadeli kredi notuna göre kredi imkanı sunuyor.

    Akbank 20 bin TL'ye kadar 12 ay vade imkanı ile güncel faiz oranlarında kredi imkanı sunmaktadır.

        Borç transferi özelliği ile borçlarınızı tek bankada toplayabilme imkanınız bulunmaktadır. Borç kapama kredisi veya borç transferi kredisi müşterilerinin dağınık olan kredilerinin tek bir çatı altında toplayıp aylık düzenli taksitlerle ödeme fırsatı sunulmaktadır.

        Bu kapsamda belirli bir limite kadar uygulanır ve kredi olanağı sağlanır. Müşteriler borç ödemelerini farklı farklı bankalara değil daha uzun vadede tek bir bankaya yapma fırsatı elde ederler.

        BORÇ KAPAMA KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Borç kapama kredi başvuruları, bankaların şubelerinden gerçekleşmektedir. Detaylı bilgi almak için arzu ettiğiniz bankanın müşteri temsilcileri üzerinden ya da internet sitesi üzerinden bilgi alabilirsiniz.

        BORÇ KAPATMA KREDİSİ

        Son yıllarda artan kredi borçları ile borç sahiplerinin ödemelerinde zorlanması sebebiyle yapılan yeni düzenleme ile birlikte kredi borcu kapatma kredisi uygulaması getirildi. Kredi kartı borç transferi de denilen kredi kartı borç kapatma kredisi borç sahibinin borcunu bir anda toplu olarak ödemek isteyip bankaya başvurarak yeni faiz hesaplanmasıyla kişiye borç kapatma kredisi verilmesidir.

        Borçlunun ve yeni bankanın yeni bir sözleşme ile geçmiş borçlarının tek bir bankaya ödemesi de denilebilecek uygulamada dikkat edilmesi gereken husus başvuru yapacak olan kişilerin bankaların faiz oranlarını dikkatli takip etmesidir. Zira kişi borcunu kapatayım derken yüksek faiz oranlarından borçlanarak daha yüksek ve kendini zorda bırakacak bir borç yükünün altına girebilir.

            Borç Kapatma Kredisi Transferine Kimler Başvurabilir Gerekli Şartlar Nelerdir?

            Borç transferi kredisinde yaralanmak isteyenler aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

            · Kapatılmak istenen borcun kredi kartı borcu taşıt kredisi borcu ya da ihtiyaç kredisi borcu olmalıdır.

            · Yeni talep etmiş olduğunuz borç kredi miktarı kapatmak istediğiniz kredi borcunuzdan daha aşağıda olmamalıdır. Çünkü uygulamanın da esasına uygun olan geçmiş borcun tamamının kapatılacak olmasıdır.

            · Kapatılacak olan kredi borcu Kredili Mevduat Hesabı Borcu veya Konut Kredisi Borcu olmaması gerekmektedir.

            Başvuru Yapmak İçin Gerekli olan Belgeler Nelerdir?

            Başvuru yapacak olan kişilerden istenen belgeler aşağıdadır;

            · Nüfus cüzdanı fotokopisi

            · İkametgah belgesi

            · Maaş bordrosu

            · Elektrik , su, doğalgaz vb. faturalardan bir tanesi

            Borç Kapatma Kredisine Başvuru Yapacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

            Unutulmamalıdır ki bankaya yapmış olduğunuz başvuru mevcut borcunuzun tamamını kapatmak üzerine olduğu için asıl alacaklı bankaya borcun tamamı kadar transfer yapılır. Yani yeni aldığınız krediden bir miktar kendime alayım diyemezsiniz.

            Şartların sağlanmasıyla yeni bankayla yapılan anlaşma sonucu bir iş günü içerisinde yapılacaktır. Bu işlem için bankanın sizden transfer ücreti isteme hakkı bulunmamaktadır.
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