Almak için bunu yapmanız yeter! 768,36 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 30.000 TL hesaplara yatıyor!

BAŞVURU BELGELERİ

İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerden bankalar genellikle 3 farklı belge talep ediyor.

Bunlardan ilki kimlik bilgilerine yönelik nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi kredi kullanacak şahsa ait resmi evraklardan biri, ikincisi ise kişinin yaşadığı adrese dair bilgileri içeren ikamet belgesi veya son 3 aya ait bir fatura.

Son olarak ise vatandaşlardan gelir düzeylerini belirten resmi bir evrak talep edilmekte. Bu evrak memur veya özel sektör çalışanları için maaş bordrosu veya imza sirküleri, emekli vatandaşlar için emekli maaşı hesap cüzdanı, serbest meslek sahipleri için ise vergi levhası ve bilançolar olarak değişkenlik göstermekte.