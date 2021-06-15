Almak için bunu yapmanız yeter! 768,36 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 30.000 TL hesaplara yatıyor!

Kamu bankası Vakıfbank vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularını paylaştı. 36 aya varan vade oranlarıyla kredi finansmanınızı şimdi alıp yaz sonunda ödemeye başlayabilirsiniz! Kamu bankaları her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın taleplerine göre kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ta müşterilerinin taleplerini görmezden gelmedi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç finansmanı için başvuruları başlattı.
ŞİMDİ AL YAZ SONUNDA ÖDE KAMPANYASI BAŞLADI
Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor.
Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler. Ya da dileyen vatandaşlarımız cep telefonlarıyla da birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisini alabilirler.
SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU
Vakıfbank'ın yeni kredi paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız SMS ile de kredi başvurusu yapabilirler. Bunun için aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla KREDI, T.C KİMLİK NUMALARI, AYLIK GELİR yazmaları ve 5724'e kısa mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir.
Örnek mesaj metni ise şu şekildedir: KREDI 12345678910 3500