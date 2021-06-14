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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 13:00
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    • 14.06.2021 13:00
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    İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım! Kalem kalem yardım ve 1460 TL ödeme!

    İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devlet tarafından yapılan maddi yardımlar tam gaz sürüyor. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemeleri vatandaşların içlerinde bulundukları durumlara göre ödeniyor. Bu kapsamda hastalara, yaşlılara, muhtaç ailelere, kadınlara, erkeklere, çalışmayanlara, çalışanlara destek ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelerin bir bölümü bazı başvuru şartları esasına göre yapılırken bazı ödemelerde vatandaşlardan hiç bir koşul talep edilmiyor. İşte devletin başta olmak üzere kurumları aracılığıyla yapmış olduğu yardımlar ve detayları.

    takvim.com.tr
    İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım!

    2021 Haziran ayından itibaren devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek ödemeleri yapılacak. Mart ayının bitimine kısa süre kala vatandaşlar 277 TL ila 1460 TL arası devlet yardımlarına başvuruda bulunabilecek. Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların eksikliklerinin giderilebilmesi için gıda, nakit ve kıyafet yardımları yapılmaktadır. Ay bitmeden gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yaparak devlet desteklerinden yararlanabilecek. Devlet tarafından sağlanan karşılıksız desteklerin bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla veriliyor. Bunun yanında bazı destekler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı destekler ise İŞKUR tarafından sağlanıyor.

    İşte kalem kalem SGK destekleri ve ödemelere ilişkin ayrıntılar.

    1-) Cenaze Yardım Ödemesi

    SGK tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi cenaze yardım ödemesi. Bu ödeme belirli bir SGK primi ödemiş sigortalının bir yakını vefat ettiğinde sağlanıyor. Cenaze yardımı ödemesi vefat eden eşine ve çocuklarına yapılıyor. Eğer eşi ve çocukları yoksa diğer birinci dereceden akrabaları alabilir. Bu ödemeler için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor.

    2-) Doğum Parası Ödemesi

    Devlet doğum yapan annelere doğum yardım parası ödemesi yapıyor. Burada kritik nokta Mayıs 2015 tarihi. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olmuş annelere çocuk sayısına göre yardım ödemesi sağlanır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL doğum parası ödenir.

        3-) Yol Yardımı Ödemesi

        Yol yardımı ödemesi sağlık alanıyla ilgili sağlanan bir destektir. Bu destek ile sigortalı bir vatandaşın organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yol yardımı ödemesi yapıyor. BU ödemeler hak sahibinin kendisine, eşine veya birinci derecek diğer akrabalarına yapılır.

        4-) Kreş Yardımı Ödemesi

        Yeni başlayan bu destek ile çalışma hayatında yer alan kadınlara kreş desteği sağlanıyor. 0-60 ay arası çocuğu bulunan kadınlara 24 ay boyunca aylık 650 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler için çocukların kreşe veya bakımevine gidiyor olması gerkiyor.

        5-) İş Görememezlik Ödemesi

        Çalışma hayatında yer alan vatandaşlara yapılan bu ödeme SGK ile sağlanıyor. Bu ödeme çalışan vatandaşlar mesleki hastalıklara yakalandıklarında, iş kazası geçirdiklerinde yada çalışamayacak durumda olduklarında heyetten sağlık raporu almaları koşulu ile veriliyor. Ödemelere başvurular SGK ile yapılıyor.

            6-) Eğitim Desteği

            Aile Bakanlığı ile AB Delagasyonu tarafından verilen destek ile kadınlara tek seferlik 650 TL destek ödemesi veriliyor. Bu ödemelere başvurular SGK Kurumsal Çocuk Bakımı web sayfası üzerinden yapılıyor.

            7-) Süt Parası Ödemesi

            Annelere karşılıksız sağlanan desteklerden birisi de emzirme parası olarak da bilinen süt parası ödemesi. Bu ödemeler 178 TL olarak annelere yapılıyor. Annelerin banka hesabı yoksa ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

            8-) Bakıcı Ödemesi

            Devlet çalışma hayatı içerisinde yer alan ve 2 ile 5 yaş arasında çocuğunu kreşe gönderen annelere bakıcı desteği ödemesi yapıyor.

                9-) Çeyiz Destek Ödemesi

                Devlet evlenmek üzere olan genç kızlara çeyiz yardımı ödemesi yapar. Bu ödeme annesinden veya babasından yetim maaşı alan kızlara yapılır. Ödeme tutarı genç kızlara ödenen 24 maaş tutarında olup bu desteği almak için SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor.

                10-) Doğum İzni Ödemesi

                Özel sektör veya kamuda çalışan annelere doğum izni yardımı yapılır. Çalışan annelere sağlanan bu ödeme doğumdan önce ve sonraki süreçte izin kullanan ve çalışamayan annelere verilir. Bu ödeme için asgari ücretli bir çalışan için yani en düşük ödeme 6 bin 367 TL

                11-) Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

                Emekli olmak için yıllarca prim ödemiş vatandaşlar çeşitli nedenlerden dolayı emekli olamazlarsa SGK'dan ödemiş oldukları primleri geri iade isteyebilirler. Ancak bu ödemeyi alabilmek için sağlanması gereken prim ve gün koşulları bulunuyor.

                Devlet tarafından sağlanan karşılıksız desteklerin bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla veriliyor. Bunun yanında bazı destekler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı destekler ise İŞKUR tarafından sağlanıyor.
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                Haberler Ekonomi İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım! Kalem kalem yardım ve 1460 TL ödeme!