İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım! Kalem kalem yardım ve 1460 TL ödeme!

11-) Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

Emekli olmak için yıllarca prim ödemiş vatandaşlar çeşitli nedenlerden dolayı emekli olamazlarsa SGK'dan ödemiş oldukları primleri geri iade isteyebilirler. Ancak bu ödemeyi alabilmek için sağlanması gereken prim ve gün koşulları bulunuyor.

Devlet tarafından sağlanan karşılıksız desteklerin bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla veriliyor. Bunun yanında bazı destekler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı destekler ise İŞKUR tarafından sağlanıyor.