İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım! Kalem kalem yardım ve 1460 TL ödeme!

2021 Haziran ayından itibaren devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek ödemeleri yapılacak. Mart ayının bitimine kısa süre kala vatandaşlar 277 TL ila 1460 TL arası devlet yardımlarına başvuruda bulunabilecek. Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların eksikliklerinin giderilebilmesi için gıda, nakit ve kıyafet yardımları yapılmaktadır. Ay bitmeden gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yaparak devlet desteklerinden yararlanabilecek. Devlet tarafından sağlanan karşılıksız desteklerin bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla veriliyor. Bunun yanında bazı destekler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı destekler ise İŞKUR tarafından sağlanıyor.
İşte kalem kalem SGK destekleri ve ödemelere ilişkin ayrıntılar.
1-) Cenaze Yardım Ödemesi
SGK tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi cenaze yardım ödemesi. Bu ödeme belirli bir SGK primi ödemiş sigortalının bir yakını vefat ettiğinde sağlanıyor. Cenaze yardımı ödemesi vefat eden eşine ve çocuklarına yapılıyor. Eğer eşi ve çocukları yoksa diğer birinci dereceden akrabaları alabilir. Bu ödemeler için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor.
2-) Doğum Parası Ödemesi
Devlet doğum yapan annelere doğum yardım parası ödemesi yapıyor. Burada kritik nokta Mayıs 2015 tarihi. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olmuş annelere çocuk sayısına göre yardım ödemesi sağlanır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL doğum parası ödenir.