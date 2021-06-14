12 ay maaşınız kadar bir seferde toplu ödeme yapılacak! Sadece bir kere başvuruda bulunabilirsiniz!

Devlet tarafından vatandaşlara evlenme vaziyetlerinden dolayı dul ve öksüz aylıkları kesilen kız çocukları için bir keze mahsus olacak biçimde dul ve öksüz ücretlerinin bütün 12 katı kadar evlenme ikramiye ödemeleri veriliyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları almaya hak kazanmak için hizmet akdine bağlı bir şekilde 4A ile çalışma hayatına devam eden sigortalıların kendi isimlerine ya da hesaplarından bağımsız bir şekilde hak sahiplerine veriliyor. SGK başkanlığında emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü sigortalı emeklilik işlemleri daire başkanlığı ya da bulunan yerlerdeki il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapmak gerekir.