12 ay maaşınız kadar bir seferde toplu ödeme yapılacak! Sadece bir kere başvuruda bulunabilirsiniz!

Devlet tarafından vatandaşlara evlenme vaziyetlerinden dolayı dul ve öksüz aylıkları kesilen kız çocukları için bir keze mahsus olacak biçimde dul ve öksüz ücretlerinin bütün 12 katı kadar evlenme ikramiye ödemeleri veriliyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları almaya hak kazanmak için hizmet akdine bağlı bir şekilde 4A ile çalışma hayatına devam eden sigortalıların kendi isimlerine ya da hesaplarından bağımsız bir şekilde hak sahiplerine veriliyor. SGK başkanlığında emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü sigortalı emeklilik işlemleri daire başkanlığı ya da bulunan yerlerdeki il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapmak gerekir.
ÇEYİZ HESABI DESTEKLERİ
Bir yandan da bankalar çeyiz hesabı açan genç kızlar için destek ödemeleri vermeye devam ediyor. Almış oldukları yetim maaşlarının evlenmeleri durumunda kesilecek olması nedeniyle genç kızlara evlilik öncesi ödeme yapılır. Ödemeler alınan maaş üzerinden yapılır ve 24 aylık maaş tutarı kadar ödenir. Örneğin aylık 1000 TL yetim maaşı alan bir geö kız evlenmek istediğinde 24 bin TL çeyiz parası ödemesi alır.
2021 ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?
Çeyiz parası almak için ilk olarak başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Başvuru şartları taşıyan herkes başvuru yapabilir. Başvuru şartları 01.10.2008 tarihinden sonra yetim aylığı almaya başlamış olmak gerekiyor. Bu şartı sağlayan herkes başvurusunu bir dilekçeyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yapabilir. Devletin vermiş olduğu çeyiz parasını alabilmek için kişinin evlenmiş olmak gerekmektedir.