Acil nakit ihtiyacının karşılamanın en çok kullanılan yollarından biri ihtiyaç kredisidir. Bu bağlamda vatandaşlar düşük faizli ihtiyaç kredisi almanın yollarını arıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi imkanı sağlıyor? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte ihtiyaç kredi faiz oranları ve ödeme planları! İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Artık bu tür işlemler elektronik ortamda vatandaşın hizmetine sunuluyor.
12,18,24 VE 36 AY TAKSİTLE DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Artık bu tür işlemler elektronik ortamda vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kredi başvuru yapmak için talep ettiğiniz bankanın internet sitesine gidip ihtiyaç kredisi başvuru formunda kredi vadesi, kredi tutarı, kişisel bilgiler gibi istenilen bilgileri yazmanız gerekmektedir.
İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI
Aşağıda vatandaşlara en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar ve faiz oranları 12,18,24 ve 26 ay olmak üzere belirtilmiştir.
12 AY
Örneğin 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi almak istediğini varsayalım. Kredi vadesi de 12 ay olsun. Bu krediyi ING Bank'tan, toplam geri ödeme tutarı 11.333,12 TL olacak şekilde alabilirsiniz. Bu durumda 940,26 TL aylık taksit ödersiniz. Faiz oranı kredi notunuzla değişim göstermekle beraber %1,59 olur.
Aynı krediyi aynı vade ile QNB Finansbank'tan almaya çalışırsanız toplamda 11.167,04 TL olarak geri ödersiniz. Aylık taksit 926,42 TL'ye denk gelir ve faiz oranı %1,39 olur. Bu, 3 ay ertelemeli kredidir.