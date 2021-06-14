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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 10:39
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    • 14.06.2021 10:40
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    12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli kredisi başvurusu mest etti! İşte !

    Peş peşe açıklandı! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli kredisi başvuruları vatandaşların radarında olmaya devam ediyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Peki ? Aylık taksit, faiz oranları ve toplam ödeme hangi tutarlara denk geliyor? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    Acil nakit ihtiyacının karşılamanın en çok kullanılan yollarından biri ihtiyaç kredisidir. Bu bağlamda vatandaşlar düşük faizli ihtiyaç kredisi almanın yollarını arıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi imkanı sağlıyor? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte ihtiyaç kredi faiz oranları ve ödeme planları! İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Artık bu tür işlemler elektronik ortamda vatandaşın hizmetine sunuluyor.

    12,18,24 VE 36 AY TAKSİTLE DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Artık bu tür işlemler elektronik ortamda vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kredi başvuru yapmak için talep ettiğiniz bankanın internet sitesine gidip ihtiyaç kredisi başvuru formunda kredi vadesi, kredi tutarı, kişisel bilgiler gibi istenilen bilgileri yazmanız gerekmektedir.

    İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

    Aşağıda vatandaşlara en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar ve faiz oranları 12,18,24 ve 26 ay olmak üzere belirtilmiştir.

    12 AY

    Örneğin 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi almak istediğini varsayalım. Kredi vadesi de 12 ay olsun. Bu krediyi ING Bank'tan, toplam geri ödeme tutarı 11.333,12 TL olacak şekilde alabilirsiniz. Bu durumda 940,26 TL aylık taksit ödersiniz. Faiz oranı kredi notunuzla değişim göstermekle beraber %1,59 olur.

    Aynı krediyi aynı vade ile QNB Finansbank'tan almaya çalışırsanız toplamda 11.167,04 TL olarak geri ödersiniz. Aylık taksit 926,42 TL'ye denk gelir ve faiz oranı %1,39 olur. Bu, 3 ay ertelemeli kredidir.

        18 AY

        10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanıp 18 ay vade ile ödemek isteyen vatandaş için en uygun fiyatı 11.708,78 TL olmak üzere QNB Finansbank sunuyor. 3 ay ertelemeli kredi ile aylık taksit 647,71 TL'ye, faiz oranı ise %1,39'a denk geliyor.

        24 AY

        10.000 TL ihtiyaç kredisi alıp 24 ayda ödeme yapmak isteyen vatandaşlara en uygun fiyat TEB ve QNB Finansbank tarafından sunuluyor. TEB toplam ödemeyi 12.368,48 TL olarak, QNB Finansbank ise 12.266,96 TL olarak talep ediyor. Finansbank'ta aylık taksit 509,04 TL faiz ise %1,39'a denk gelirken TEB'de 513,27 TL ve %1,45 oluyor.

        36 AY

        10.000 TL kredi alıp 36 ay taksitte ödemek isterseniz en uygun QNB Finansbank, TEB ve İş Bankası'na sırasıyla 13.431,92 TL, 13.590,68 TL ve 14.128,52 TL olarak ödeme yaparsınız. Aylık taksitler ve faiz oranları QNB Finansbank'ta 371,72 TL ve %1,39, TEB'de 376,13 TL ve %1,45, İş Bankası'nda 391,07 TL ve %1,65 olur.


            İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

            Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

            18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

            Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

            Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

            Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

            Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

            Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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            Haberler Ekonomi 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu mest etti! İşte ihtiyaç kredi faiz oranları ve ödeme planı!