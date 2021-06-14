İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

Aşağıda vatandaşlara en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar ve faiz oranları 12,18,24 ve 26 ay olmak üzere belirtilmiştir.

12 AY

Örneğin 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi almak istediğini varsayalım. Kredi vadesi de 12 ay olsun. Bu krediyi ING Bank'tan, toplam geri ödeme tutarı 11.333,12 TL olacak şekilde alabilirsiniz. Bu durumda 940,26 TL aylık taksit ödersiniz. Faiz oranı kredi notunuzla değişim göstermekle beraber %1,59 olur.

Aynı krediyi aynı vade ile QNB Finansbank'tan almaya çalışırsanız toplamda 11.167,04 TL olarak geri ödersiniz. Aylık taksit 926,42 TL'ye denk gelir ve faiz oranı %1,39 olur. Bu, 3 ay ertelemeli kredidir.