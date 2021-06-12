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    Yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak: Konya'nın kalbine enerji tarlası

    Enerjideki dev hamleler durmaksızın sürüyor. Yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak 1 milyar dolarlık dev proje Konya Karapınar GES’in yönetim binası Vaha’nın temeli atıldı. Karapınar GES'te 19 Ağustos 2020'den bu yana 271 megawat gücünde 700 bin panel kuruldu. 2022'de sayı 2 milyon 800 bin panele çıkacak.

    Konya güneşinin enerjiye dönüştüğü ve büyüklüğüyle uzaydan görünen insan yapıları arasında yerini alacak olan Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES) için tarihi bir gün daha yaşandı.

    1 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip Karapınar'ın yönetim binası olacak 'Vaha'nın temeli atıldı. 2022 yılı sonunda tam kapasite elektrik üretecek tesis, yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak.

    TEMİZ ENERJİ DEVRİMİ
    Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tesis, muazzam güneş enerjisi santrali ve modern SCADA merkeziyle temiz enerji devrimine göz kırpıyor" dedi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES'te önemli bir aşamaya daha geçildiğini belirterek, "Karapınar YEKA bizim ilk göz ağrımız. Hedefimiz yenilenebilir enerjide Türkiye'yi rol model ülke haline getirmek" diye konuştu.

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Ben bu bölgede doğmuş, büyümüş bir çiftçi çocuğuyum. Bozkırda bizi yakıp kavuran kızgın güneşin, bir gün gelip de bize gelir kapısı olacağını hayal bile edemezdik" ifadesini kullandı.

        2022 SONUNDA TAMAMLANACAK
        Kalyon Holding Yönetim Kurulu         Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir gün yaşadığını belirterek, "2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik Karapınar'da 700 bin panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'u tesis edildi. Böylelikle şimdiden santralimiz Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak" dedi.
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            Haberler Ekonomi Yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak: Konya'nın kalbine enerji tarlası