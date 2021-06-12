Yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak: Konya'nın kalbine enerji tarlası

Konya güneşinin enerjiye dönüştüğü ve büyüklüğüyle uzaydan görünen insan yapıları arasında yerini alacak olan Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES) için tarihi bir gün daha yaşandı.
1 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip Karapınar'ın yönetim binası olacak 'Vaha'nın temeli atıldı. 2022 yılı sonunda tam kapasite elektrik üretecek tesis, yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak.
TEMİZ ENERJİ DEVRİMİ
Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tesis, muazzam güneş enerjisi santrali ve modern SCADA merkeziyle temiz enerji devrimine göz kırpıyor" dedi.