Yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak: Konya'nın kalbine enerji tarlası

2022 SONUNDA TAMAMLANACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir gün yaşadığını belirterek, "2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik Karapınar'da 700 bin panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'u tesis edildi. Böylelikle şimdiden santralimiz Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak" dedi.