Abesle iştigal etmiyor! Yarı fiyatına satılıyor! Bu otomobiller sudan ucuz! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Öncelikle icralık araçları bir devlet müessesesinden alacağınız için son derece emin bir alışveriş usulü olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık araba satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve vasıta alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle fiyatını ödeyebileceğini belirtelim. Peki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yaşama geçirilen UYAP nedir, ne fayda sağlar?
UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR
Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL
Fiat Linea 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 53 bin TL
Volkswagen Golf 2010 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 46 bin TL
Volkswagen Passat 2014 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 73 bin 500 TL