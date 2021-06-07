Taşeron işçi son dakika haberleri: Taşeron işçilerin hangi mali ve sosyal haklara sahip olacağı, ne kadar ücret zammı alacakları, atama ve öteki hakların nasıl tanımlanacağı inceleniyor. Peki yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı detayları ne olacak? İşte taşeron işçi son dakika haberleri... 2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı.
İŞÇİ SENDİKALARININ RESMİ ZAM ORANI TEKLİFİ BELLİ OLDU!
Hak-İş ve Türk-İş tarafından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. İşçi sendikaları arasında yer alan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız tarafınan Bakan Bilgin'e sunulan zam teklifi dikkatleri çekti. Kamu işçileri için verilen zam önerisi kapsamında 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, öbür 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı arz edilirken zam önerisinin kabul edilmesi vaziyetinde kamuda çalışan bir işçinin en düşük ücreti 4 bin 800 liraya yükseltilmiş olacak.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ
Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.