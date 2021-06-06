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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 08:31
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    • 07.06.2021 08:31
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    , , Bağkur, emekli, memur, çalışan… Milyonları ilgilendiren açıklama! Sadece 1 ay süresi var! 15.000 TL ödeme!

    , , Bağkur, emekli, memur, çalışanlar için güzel gelmeye devam ediyor. Yaşanan bu zorlu günlerde kişiler için hükümet kanadından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman SGK, , Bağkur, emekli, memur, çalışan gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme ayrıntıları muhakkak oldu. Vatandaşlar tarafından emekli oldukları zaman daha çok maaş alma istekleri ön plana çıkıyor. Sigortalı olma başlangıçlarından itibaren statünün ne olduğunun bir önemi yer almıyor.

    takvim.com.tr
    Sadece 1 ay süresi var! 15.000 TL ödeme! SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan…

    Tek tek açıklandı! Sadece 1 ay süresi var! Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için hükümet kanadından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme detayları belli oldu. Emeklilik için son 7 sene içerisinde geçen dönem gerçekten de çok önemli olacak. Doğum borçlanması sırasında ödeme süreleri talep tarihlerinden bir ay sonra olarak açıklandı. Fakat kurumlar borçlanma taleplerinden itibaren adeta parmak hesabı ile günleri saymış olduğundan süreler kaçırılmış olabilir.

    SGK kapsamında kendi şirketi üzerinde sigortalı olanların tespit edilmesi karşısında 4A hizmetlerini 4B ye çevirmeleri de dikkatleri çekiyor. Bunu sadece emeklilik için dilekçe verdikleri sürede öğrenme fırsatları sunuyor.

    Rapor ödeme fırsatları SGK kapsamında iş verelerin onaylarının yapılmasından sonra 15 gün süre geçince PTT üzerinden kişilere veriliyor.

        Emekli maaşlarında bir kesinti olacak mı gibi birçok konu merak edilmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamaları ile merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.

        Bağkur girişi mi sigorta girişi mi?

        Vatandaşlar tarafından emekli oldukları zaman daha çok maaş alma istekleri ön plana çıkıyor. Sigortalı olma başlangıçlarından itibaren statünün ne olduğunun bir önemi yer almıyor. Askerlik borçlanması yapan kişiler sigorta giriş tarihlerine göre geri dönüş alabiliyor

        Bir yandan da doğum borçlanması sırasında meydana gelen borçlar ön plana çıkabilir. Bu anlarda meydana gelen doğum borçlanmalarının taleplerden sadece bir ay sonra olduğunu ön plana almak gerekir. İş verenlerin borçlanma taleplerinden itibaren adeta parmak hesabı ile günleri saymış olduğundan dolayı bu süreçler kaçırılmamalıdır.


            Aksi halde borçlanma yapan kadınlar süreçleri kaçırırsa önlerine bir borç çıkabilir ve yeniden itiraz etmeleri gibi bir durum da söz konusu olmaz.
            Kısa çalışma ödenekleri…

            Korona virüs salgın süreçlerinde ekonomik anlamda zorluk çeken kesimler pandemi ödeneklerine başvuru yaptılar. 1500 TL olarak verilen kısa çalışma ödenekleri geçtiğimiz ay 1500 TL olarak verildi ve her yerin normalleşme dönemlerinden dolayı açılmasından dolayı arada meydana gelen farklar da üzerine eklenerek kişiler maaşlarını tam olarak aldılar.

            Fakat bu dönemler içerisinde kişilerin prim ödemeleri yapılmadı ve ortalama olarak 7 aylık bir açık meydana geldi.Kısa çalışma ödeneği alan kişiler her ne kadar acaba bir sorun mu var diye düşünseler bile bu ödenekleri alan kişiler için prim ödemesi yapılmaz.

                Fakat bu durumlarda iş verenler faaliyetlerine devam ettilerse desteklerden usulsüz bir şekilde faydalanmış oldukları anlamına geliyor. Bu anlarda böyle durumlar ile yüz yüze kalan kişilerin ALO 170 hattını arayarak başlarına gelen durumları bildirmeleri gerekiyor.

                Bir yandan da rapor alarak işe gidemeyen vatandaşlar rapor parası ödemelerini ne zaman alabileceklerini merak ediyor. Raporlu olan vatandaşların raporlarını teslim ettikten sonra işverenlerin SGK üzerinden bildirim yapması gerekir.

                Bildirim yapıldıktan sonra tam 15 gün geçtiği an kişilerin adına ödemeler PTT üzerinden yatırılır.
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                Haberler Ekonomi SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan… Milyonları ilgilendiren açıklama! Sadece 1 ay süresi var! 15.000 TL ödeme!