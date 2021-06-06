Tek tek açıklandı! Sadece 1 ay süresi var! Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için hükümet kanadından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme detayları belli oldu. Emeklilik için son 7 sene içerisinde geçen dönem gerçekten de çok önemli olacak. Doğum borçlanması sırasında ödeme süreleri talep tarihlerinden bir ay sonra olarak açıklandı. Fakat kurumlar borçlanma taleplerinden itibaren adeta parmak hesabı ile günleri saymış olduğundan süreler kaçırılmış olabilir.